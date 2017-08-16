التشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة في إياب كأس السوبر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يخوض الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، اللقاء المرتقب مع الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى إياب كأس السوبر الإسبانى، بتشكيلة تضم كلا من

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو، كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش

خط الهجوم: إيسكو، كريم بنزيما، جاريث بيل.

أما برشلونة فإنه يخوض كلاسيكو الأرض بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: بيكيه، أومتيتى، ألبا، أليكس فيدال

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيش، جوميز

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، دينيس سواريز

يذكر أن ريال مدريد نجح فى التتويج بأخر لقبين على حساب برشلونة عندما واجهه فى المباراة النهائية، وذلك فى كأس السوبر الإسبانى عام 2012، ثم كأس ملك إسبانيا عام 2014.