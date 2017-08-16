قائد الأهلي المصري ينضم للنصر - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

غادر القاهرة اليوم الأربعاء اللاعب ” حسام غالي ” قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المصري متوجها إلى الرياض للإنضمام لفريق النصر بعد ساعات من تحقيقه بطولة كأس مصر لأول مرة مع المارد الأحمر .

أنهى ” غالي ” إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران رقم 689 والمتجهة إلى الرياض حيث حرص عدد من الركاب والعاملين بالمطار على مصافحته والتقاط الصور التذكارية معه طالبا منهم الدعاء له بالتوفيق فى مرحلته الجديدة .

وكان ” غالى ” قد قال عقب فوز الأهلى بكأس مصر فى المباراة النهائية مع المصرى والتى أقيمت مساء الثلاثاء : إن التتويج بلقب بطولة كأس مصر مع الفريق الأحمر بعد غياب دام لمدة 10 سنوات عن قلعة الجزيرة هو خير ختام لمسيرتى الكروية مع النادى الأهلى وأنا سعيد بتحقيق لقب كأس مصر مع الأهلى قبل رحيلى إلى النصر للإحتراف .

يذكر أن ” غالى ” صاحب الـ 35 عاما وقع لنادى النصر السعودى لمدة موسم واحد بمقابل 850 ألف دولار ليكون اللاعب المصرى الخامس المشارك فى الدورى السعودى بعد ” محمد عبدالشافى ” و ” محمود كهربا ” و ” عصام الحضرى ” و ” مصطفى فتحى ” .