" مطوفي الدول العربية " تدشن تطبيقان إليكترونيان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دشن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان، تطبيق الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الأجهزة الذكية كما دشن الموقع الإلكتروني لمكتب الخدمة الميدانية رقم 90 الذي يخدم 2500 من حجاج الجزائر .

جاء ذلك بهدف الاستفادة من الخدمات المتوفرة داخل البرنامج، والذي يقدم خدماته لجميع المستفيدين من خدمات المؤسسة من مطوفين وحجاج وموظفين.

وقال” قطان “أنه يجب تسخير كل التقنيات الحديثة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج الذين تخدمهم المؤسسة الذين يفوق عددهم عن 360 ألف حاج .