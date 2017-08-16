ينحر مهر لضيوفه في قرقيزستان - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 16
أغسطس
الله من الهياط اللي ماله حدود ,,
مشينا لقرقيزستان يااخ راعي الددسن ومانبي هاالأشكال تقربنا ولا نقربهم ,,
,,, بلاد رهيبه ارض نظيفه ، تكثر فيها الأنهار الذائبه من ثلوج الجبال العاليه ,, اهلها طيبون ,,
يمكن يقرب لحاتم الطائي .😂.
نعنبوا هالوجيه “
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32199 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله من الهياط اللي ماله حدود ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32199 ] نشر منذ 56 دقيقة
مشينا لقرقيزستان يااخ راعي الددسن ومانبي هاالأشكال تقربنا ولا نقربهم ,,
,,, بلاد رهيبه ارض نظيفه ، تكثر فيها الأنهار الذائبه من ثلوج الجبال العاليه ,, اهلها طيبون ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 47 دقيقة
يمكن يقرب لحاتم الطائي .😂.
ابو باسم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 41 دقيقة
نعنبوا هالوجيه “