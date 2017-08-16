 ينحر مهر لضيوفه في قرقيزستان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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ينحر مهر لضيوفه في قرقيزستان




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32199 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله من الهياط اللي ماله حدود ,,

[ عدد التعليقات: 32199 ] نشر منذ 56 دقيقة

مشينا لقرقيزستان يااخ راعي الددسن ومانبي هاالأشكال تقربنا ولا نقربهم ,,

,,, بلاد رهيبه ارض نظيفه ، تكثر فيها الأنهار الذائبه من ثلوج الجبال العاليه ,, اهلها طيبون ,,

[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 47 دقيقة

يمكن يقرب لحاتم الطائي .😂.

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 41 دقيقة

نعنبوا هالوجيه “

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