 وفاة الشيخ " المباركفوري " صاحب أعلى إسناد بـ " صحيح مسلم " - صحيفة صدى الالكترونية

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وفاة الشيخ ” المباركفوري ” صاحب أعلى إسناد بـ ” صحيح مسلم “

وفاة الشيخ ” المباركفوري ” صاحب أعلى إسناد بـ ” صحيح مسلم “
نيودلهي(صدى):

بمزيد من الحزن والآسى توفي العالم العلامة المسند أحد أعلام الحديث بشبه القارة الهندية الشيخ ظهير الدين المباركفوري الرحماني الأثري، الهندي عن عمر ناهز 95 عاماً.

ويعد ” ظهير الدين ” صاحب أعلى إسناد بـ ” صحيح مسلم “، وتلميذ المحدث أحمد الدهلوي؛ والمحدث الشهير المباركفوري؛ الذي أجازه في كتابه ” تحفة الأحوذي شرح الترمذي “، وهو ابن ثماني سنين، قد كان من المحدثين الأخيار بالهند والعالم الإسلامي له مشاركات كثيرة في علم الحديث تذكر بالأوائل في هذا العلم.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يرحمك ياشيخ
ويرحم اموات المسلمين من اهل السنة والجماعة
الغريب بالامر وانه توفى ولم يأخذ نصيب كبير من الاعلام
وغيره من الفنانين اخذوا حقهم وزياده
حتى التعليقات لايوجد تعليق على هالخبر من المتصفحين

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 18 دقيقة

رحمه الله رحمة واسعة هذا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 26 رجل على مدى اربعة عشر قرنا وهذي ميزة علماء المسلمين اهل الحديث والسنة انهم يروون القرآن والسنة عن طريق الأسانيد المتصلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ عدد التعليقات: 32199 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ,, آمين ,,

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