وفاة الشيخ " المباركفوري " صاحب أعلى إسناد بـ " صحيح مسلم " - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

بمزيد من الحزن والآسى توفي العالم العلامة المسند أحد أعلام الحديث بشبه القارة الهندية الشيخ ظهير الدين المباركفوري الرحماني الأثري، الهندي عن عمر ناهز 95 عاماً.

ويعد ” ظهير الدين ” صاحب أعلى إسناد بـ ” صحيح مسلم “، وتلميذ المحدث أحمد الدهلوي؛ والمحدث الشهير المباركفوري؛ الذي أجازه في كتابه ” تحفة الأحوذي شرح الترمذي “، وهو ابن ثماني سنين، قد كان من المحدثين الأخيار بالهند والعالم الإسلامي له مشاركات كثيرة في علم الحديث تذكر بالأوائل في هذا العلم.