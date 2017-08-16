والد سعد لمجرد يوجه رسالة تحذير لأصدقائه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وجه الفنان البشير عبده والد الفنان سعد لمجرد ، رسالة تحذير لأصدقاء سعد ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، حثهم فيها على عدم الاهتمام بما تكتبه بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى إثارة الخلاف بينهم.

جاء ذلك في تعليق على صورة له برفقة ابنه وزوجته نزهة الركراكي قائلا : ” السلام عليكم أحباءنا في كل مكان. باسمي ونيابة عن زوجتي وولدي سعد المجرد أوجه كلامي لكل الفنانين الشباب الذين هم في نفس الوقت أصدقاء سعد وأصدقاؤنا بطبيعة الحال أقول لهم جميعاً إن بعض الاستفزازات التي تكتب في بعض المواقع الإلكترونية والتي لا تخلق إلا العداوة بينكم ليست بتاتاً على لسان أخوكم سعد ولا على لساننا “.

وأضاف: ” كل مطرب أو مطربة في المغرب أو في الوطن العربي ككلّ له عشاقه وأحبابه والأهم من ذلك والهدف وهو التضامن ‏والنهوض بالفن الموسيقي الغنائي وفي نفس الوقت “.

وتابع: ” أقدم شكري الجزيل لعشاق سعد الذين يساهمون في الرفع من معنوياته بتشجيعهم وإعجابهم بكل جديد يقدمه دائما حفظكم الله ورعاكم، البشير عبده “.