" النقل" تنهي أعمالها في منطقة المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكملت وزارة النقل مؤخراً جميع الأعمال في منطقة المشاعر المقدسة، ومنها الانتهاء من جميع مراحل مشروع إنشاء جسر وممر المشاة في وادي عرنة, الذي يضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه, وتم فصل الحركة بحواجز خرسانية بطول 208 م، إضافة إلى طريق مشاة للربط مع طريق المشاة الرئيسي بطول 425 م، وعرض 22 م, واستغرقت مدة التنفيذ 16 شهراً بهدف فصل حركة المشاة عن حركة الباصات, وتسهيل حركة نقل الحجاج أثناء النفرة، الذي تم تفقده مؤخراً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالي نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب .

إلى جانب ذلك استكملت الوزارة أعمال تحسين وصيانة طرق المشاعر المقدسة , التي تضمنت أعمال القطع الصخري للطريق رقم 8 لتأمين حافلات نقل حجاج جنوب شرق آسيا من عرفات إلى مزدلفة، وحماية الطريق من أي تساقط صخري .

كما تمّ الانتهاء من أعمال الكشط والسفلتة ضمن مشاريع الصيانة بطريق سوق العرب بطول 9.5 كم، والطريق المؤدي للقصر الملكي بطول 2.7 كم، وطريق 9 المخصص لتردديات حجاج تركيا بطول 10.5 كم، وطريق 8 تردديات حجاج جنوب شرق آسيا بطول 8 كم، ومداخل ومخارج كوبري النويصر، إضافة إلى الطريق الدائري بعرفة بطول 1.2 كم. كذلك تم إنارة المنطقة المخصصة لحجاج إيران بمزدلفة بالإضافة إلى طريق وادي عرنة, بعدد إجمالي 235 عامود إنارة .

واستكمالاً لما بدأته الوزارة العام الماضي, تم تركيب شاشات إرشادية الكترونية على مداخل مكة المكرمة لخدمة الحجاج بلغات مختلفة، إلى جانب أعمال إصلاح وتركيب السياج الشبكي والبوابات لمخيمات عرفات ومزدلفة.

وأكد معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في تصريح بهذه المناسبة، التزام منظومة النقل بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، وسمو نائبه – حفظهما الله -، بضرورة التيسير على الحجاج وتذليل العقبات أمامهم خلال تنقلاتهم داخل المشاعر أو خارجها .

وأشار معاليه إلى أن القيادة الرشيدة دأبت على توفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لضيوف بيت الله الحرام، عبر منظومة خدمية وأمنية متكاملة تشمل جميع القطاعات والجهات الحكومية في المملكة، ودعمت هذه القطاعات بجميع الإمكانات المادية والبشرية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ومساعدتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وأوضح معالي وزير النقل, أن الوزارة هي أحد الجهات المشاركة في هذه المنظومة، وتعمل جنباً إلى جنب مع جميع القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن, مثمّناً دور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

وأكد الحمدان, أنّ المملكة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – وحتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وهي تتبع نفس النهج في خدمة ورعاية حجاج وضيوف بيت الله الحرام بكل إمكاناتها وطاقاتها، ويشهد بذلك القاصي والداني في شتى أنحاء العالم .