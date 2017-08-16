خلفان: قطر تقود حملة لتشويه سمعة المملكة في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال رئيس شرطة دبى السابق ضاحى خلفان، إن دولة قطر الداعمة للإرهاب تقود حملات مشوهة لتسيء لسمعة المملكة على مستوى العالم.

وأضاف فى سلسلة تغريدات على موقع الرسائل القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء: كل الحملات الموجهة من الغرب ضد المملكة تتم تحت إشراف حمد بن جاسم.. خذوا الخبر اليديد ” الجديد “.

وتابع: كل هذه الحملات المشوهة لسمعة السعودية على مستوى العالم تقودها وتغذيها قطر.. مع الأسف الشديد إننا أمام حمدين في تنظيم دولي عصابي.

والأغرب أن هذا الخط الهجومي ضد المملكة الذي انتهجته قطر منذ أمد بعيد يتصاعد.. وسيظل متصاعدا حتى تنفجر قطر شعبيا على الحمدين.