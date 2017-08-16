 متسولان يقومان بصرف حصيلة دخلهم اليومي من التسول - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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متسولان يقومان بصرف حصيلة دخلهم اليومي من التسول




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