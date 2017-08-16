بالفيديو.. المساواة في الإرث والزواج تثير جدلا بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المساواة في الإرث والزواج تثير جدلا بتونس
أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجلات بما فيها الإرث.
وكان السبسي شدد في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة على ضرورة إجراء تعديل قانون من شأنه أن يساوي بين الرجل في الميراث وأن تسمح للمرأة بالزواج من غير المسلم.
وقد أثار الأمر حفيظة العديد من الشخصيات والمؤسسة الدينية في العالم العربي، حيث انتقد وكيل الأزهر عباس شومان دعوة الرئيس التونسي معتبرا أنها ” تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام ” .
وأشار شومان أن ” المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الزمان أو المكان ” .
#بالفيديو | “المساواة في الإرث والزواج بغير المسلم” تثير جدلا في #تونسhttps://t.co/AnPqYxKa5h pic.twitter.com/8lcYvBqmo0
— BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان من الاولى والاجدر لدار الإفتاء التونسية قبل ان تعلن تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجلات بما فيها الإرث ان تطلب أجتماع عاجل لمجمع الافتاء والفقهاء للدول الاسلامية لمناقشة الموضوع والموافقة علية من عدمة بالاجماع قبل ان تعلن تأييدها للرئيس (قد يكون الرئيس غير ملم بالفقة الاسلامى وأحكام الشريعة الإسلامية وعلى غير دراية بها)
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين
دين الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام يقول: للذكر مثل حق الانثيين ……………. ومادون دون ذالك ليس من الاسلام .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين
هشك بشك ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله .
ياذا المساواة إللي راح تخللي الحريم يطالبون إن الرجل يحمل ويولد زيهن.😂.
نايف الهنداس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
او فيه احد اربعة امور والله اعلم1234