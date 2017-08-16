بالفيديو.. المساواة في الإرث والزواج تثير جدلا بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجلات بما فيها الإرث.

وكان السبسي شدد في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة على ضرورة إجراء تعديل قانون من شأنه أن يساوي بين الرجل في الميراث وأن تسمح للمرأة بالزواج من غير المسلم.

وقد أثار الأمر حفيظة العديد من الشخصيات والمؤسسة الدينية في العالم العربي، حيث انتقد وكيل الأزهر عباس شومان دعوة الرئيس التونسي معتبرا أنها ” تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام ” .

وأشار شومان أن ” المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الزمان أو المكان ” .