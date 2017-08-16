بالفيديو.. فتاة تٌشعل حفل زفاف صديقتها بطريقة مٌميزة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تٌشعل حفل زفاف صديقتها بطريقة مٌميزة
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، لفتاة أشعلت حماس المعازيم في حفل زفاف بعدما حملت صديقتها العروس بطريقة مميزة تسببت في تعالي صيحات الفتيات الموجودات بالحفل.
وظهرت الفتاة بالفيديو المتداول وهى ترقص مع أخريات من صديقات العروس وهن ترتدين الأقنعة والطراطير، وفجأة اقتربت إحداهن منها وحملتها ثم دارت بها في الهواء بسهولة بنفس طريقة حمل العريس لعروسه.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه. باين إنها تحبها وتعزها . الف مبروك للعروس .💐.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين
مزاج بنات ,,
ابو باسم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
حركه لا إراديه”
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصديقه وقت الضيق-والله فيهن فزعه لبعضهن ماشاء الله عليهن-وترى يعتمد عليهن والله يسووون البدع-وبصدق بعد-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16432 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه مبروك. والله يوفقها
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
لولا إحنا البنات لمى جااء الرجاال .. أمثاال ابو محمد والبقية ..
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني ياعزيزي العريس تراني اقوى وانشط من زوجتك
بس عسى العريس فهم الرسالة
انشدوني عن نذالات البنات بينهن البين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂