بالفيديو.. فتاة تٌشعل حفل زفاف صديقتها بطريقة مٌميزة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، لفتاة أشعلت حماس المعازيم في حفل زفاف بعدما حملت صديقتها العروس بطريقة مميزة تسببت في تعالي صيحات الفتيات الموجودات بالحفل.

وظهرت الفتاة بالفيديو المتداول وهى ترقص مع أخريات من صديقات العروس وهن ترتدين الأقنعة والطراطير، وفجأة اقتربت إحداهن منها وحملتها ثم دارت بها في الهواء بسهولة بنفس طريقة حمل العريس لعروسه.