 بالفيديو.. فتاة تٌشعل حفل زفاف صديقتها بطريقة مٌميزة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. فتاة تٌشعل حفل زفاف صديقتها بطريقة مٌميزة

بالفيديو.. فتاة تٌشعل حفل زفاف صديقتها بطريقة مٌميزة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، لفتاة أشعلت حماس المعازيم في حفل زفاف بعدما حملت صديقتها العروس بطريقة مميزة تسببت في تعالي صيحات الفتيات الموجودات بالحفل.

وظهرت الفتاة بالفيديو المتداول وهى ترقص مع أخريات من صديقات العروس وهن ترتدين الأقنعة والطراطير، وفجأة اقتربت إحداهن منها وحملتها ثم دارت بها في الهواء بسهولة بنفس طريقة حمل العريس لعروسه.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه. باين إنها تحبها وتعزها . الف مبروك للعروس .💐.

[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين

مزاج بنات ,,

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين

حركه لا إراديه”

[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 2 ساعتين

الصديقه وقت الضيق-والله فيهن فزعه لبعضهن ماشاء الله عليهن-وترى يعتمد عليهن والله يسووون البدع-وبصدق بعد-

[ عدد التعليقات: 16432 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه مبروك. والله يوفقها

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين

لولا إحنا البنات لمى جااء الرجاال .. أمثاال ابو محمد والبقية ..

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