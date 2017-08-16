الليلة.. برشلونة يسعى للثأر من ريال مدريد في إياب السوبر الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يحل برشلونة ضيفا على غريمه التقليدى ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” بالعاصمة مدريد فى إياب كأس السوبر الإسبانى.

ويأمل برشلونة فى تعويض الخسارة المذلة التى منى بها ذهابا على ملعبه ” كامب نو ” بنتيجة (3-1) مستغلًا غياب نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بسبب الإيقاف بعد طرده فى مباراة الذهاب لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويمنى برشلونة الذى خاض، الأحد الماضى، مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم (2017-2018) ضد ريال مدريد النفس بالتعويض فى لقاء الإياب، حيث يحتاج البارسا للفوز (3-0) على أقل تقدير على ملعب ” البرنابيو ” للفوز بلقب السوبر الإسبانى.

وكانت مباراة ريال مدريد الرسمية الأولى للبارسا بدون مهاجمه البرازيلى السابق نيمار دا سيلفا الذى رحل إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة هى الأغلى فى تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو.

من جانبهما، أبدى الثنائى ليونيل ميسي ولويس سواريز تفاؤلهما بإمكانية قلب النتيجة لصالح فريقهما برشلونة فى مباراة الإياب والتعويض بفوز يضمن لهم الاحتفاظ بلقب السوبر الإسبانى.

وقال ميسي على حسابه الشخصى على موقع ” إنستجرام “: ” كان يومًا سيئًا، لكن يجب أن نستعيد توازننا والمضى قدمًا إنها البداية وحسب ” ، فيما طلب سواريز من الجماهير على ” إنستجرام ” : ” التحلى بالقوة على الدوام، أن تكونوا إيجابيين والتطلع إلى الأمام “.