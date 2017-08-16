 بالفيديو .. سمكة تُحاول سرقة صياد فتلقى جزاءها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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بالفيديو .. سمكة تُحاول سرقة صياد فتلقى جزاءها

بالفيديو .. سمكة تُحاول سرقة صياد فتلقى جزاءها
أماني الغامدي(صدى):

تمكن أحد هواة صيد السمك ، من أصطياد سمكة واحدة بطُعم واحد ، حيث أنه عندما حاولت سمكة سرقته والاستيلاء على سمكة أخرى صادها وعلقت بسنارته فلاقت جزاءها على طمعها .

وتعامل الصياد مع الموقف بهدوء ومكر شديد وظل يراوغ السمكة اللصة ويستدرجها حتى تحين اللحظة المناسبة ليلتقط سمكته التي تحولت لطعم اصطاد به السمكة الأخرى.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههه. 🐟. جَت تبا تصطاد 🐠. وصادوها .😂😀.

[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههه

,, محتال نمبر ون ,,

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين

السمك أنواع والسينارة واحدة ..

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