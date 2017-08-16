بالفيديو .. سمكة تُحاول سرقة صياد فتلقى جزاءها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تمكن أحد هواة صيد السمك ، من أصطياد سمكة واحدة بطُعم واحد ، حيث أنه عندما حاولت سمكة سرقته والاستيلاء على سمكة أخرى صادها وعلقت بسنارته فلاقت جزاءها على طمعها .

وتعامل الصياد مع الموقف بهدوء ومكر شديد وظل يراوغ السمكة اللصة ويستدرجها حتى تحين اللحظة المناسبة ليلتقط سمكته التي تحولت لطعم اصطاد به السمكة الأخرى.