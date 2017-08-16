بالفيديو .. سمكة تُحاول سرقة صياد فتلقى جزاءها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. سمكة تُحاول سرقة صياد فتلقى جزاءها
تمكن أحد هواة صيد السمك ، من أصطياد سمكة واحدة بطُعم واحد ، حيث أنه عندما حاولت سمكة سرقته والاستيلاء على سمكة أخرى صادها وعلقت بسنارته فلاقت جزاءها على طمعها .
وتعامل الصياد مع الموقف بهدوء ومكر شديد وظل يراوغ السمكة اللصة ويستدرجها حتى تحين اللحظة المناسبة ليلتقط سمكته التي تحولت لطعم اصطاد به السمكة الأخرى.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه. 🐟. جَت تبا تصطاد 🐠. وصادوها .😂😀.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه
,, محتال نمبر ون ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي سمكه استخباراتية
تحاول تنقذ زميلتها
شكلها تتفرج على الأفلام الأميركية🤗🤗🤗
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
السمك أنواع والسينارة واحدة ..
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمومآ ياشباب معلومات نشرت قبل يومين على القنوات الأخبارية
وبعد دراسات مكثفة
يقلون إن السمك سينقرض من العالم بحلول عام
٢٠٤٦م
بسبب كثرة الصيادين
والله اعلم.