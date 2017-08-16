حادث تصادم مركبة مع شاحنة ضحيته 4 أرواح - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

توفي4 أشخاص صباح اليوم الأربعاء، جراء حادث تصادم سيارتهم بشاحنة على طريق الدرب نهاية كوبري رجال ألمع شمالاً، فيما لم تعرف هوية السائق ومرافقيه.

وأوضحت المصادر،أنه أن سائق سيارة من نوع ” كامري ” كان يقود سيارته بعكس اتجاه السير، ونتج عن ذلك اصطدامه بشاحنة، ما أسفر عن وفاته ووفاة 3 آخرين كانوا معه بالسيارة.

وذكرت مصادرباشر الحادث مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي، ومدير شعبة مرور الدرب الملكف،ومدير قسم الحوادث، وضابط الخفر المستلم باشروا الحادث.