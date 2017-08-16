قائد قوات أمن الحج يستعرض الخطة المرورية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي, بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور خلال موسم حج عام 1438هـ، واصفا هذا الجهد بأنه مميز ويدعو للفخر والاعتزاز بما يقدمه رجال المرور طوال الموسم خاصة خلال موسم الحج الذي ترتفع فيه وتيرة الأداء والتنظيم والتسهيلات والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسك حجهم براحة وسكينة .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها معاليه يرافقه عدداً من قيادات قوات أمن الحج إلى مقر قيادة المرور بالعاصمة المقدسة، التقى خلالها بمساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد الضبيب وأركانات القيادة المرورية المشاركة في حج هذا العام .

كما عقد اجتماع تم خلاله استعراض للخطة المرورية بمراحلها المختلفة, واستحداث عدد من النقاط المرورية لمنع المركبات من الدخول للمشاعر المقدسة، إضافة إلى المراكز الموجودة عند مداخل ” مكة المكرمة وهي مواقف الشميسي والهدا والشرائع والليث والتنعيم ” ، وتطوير أداء العمل في مواقف حجز السيارات الصغيرة، واستحداث بدائل لحركة مركبات الخدمات بحيث لا تتداخل مع طرق المشاة .

وأشار معاليه إلى أن خطة هذا العام ستشهد عدد من الإضافات المهمة, كما تم تهيئة مواقف السيارات الصغيرة والموجودة عند مداخل مكة المكرمة، مع العمل على أن تكون خطة هذا العام قائمه على تسهيل وتسريع الحركة المرورية, مؤكداً أن أفراد المرور قد تم تدريبهم التدريب الكافي ليكونوا مستعدين على التعامل مع جميع الحالات أثناء موسم الحج .

عقب ذلك تجول قائد قوات أمن الحج في مقر القيادة, واستمع إلى شرح وافي بما يحتويه من تجهيزات بشرية مدربة وآلية تقنية .