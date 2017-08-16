⁠⁠⁠⁠⁠قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من محافظة طولكرم - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من ضاحية شويكة، وبلدة دير الغصون، شمال محافظة طولكرم.

وأفاد مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين رامي وعبد الرحمن عقاب جابر، بعد مداهمة منزليهما في ضاحية شويكة.

وأضاف المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت ، المهتدي بالله أبو زيتون ، أثناء محاولته عبور بوابة دير الغصون متوجها إلى أرضه خلف جدار الفصل العنصري.