انطلاق مهرجان " أبها أحلى " بمركز الملك فهد الثقافي.. اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يرعى مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة حفل انطلاق فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” ، نيابة عن رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٤-١١-١٤٣٨ المواكب لاحتفالات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ .

و يشتمل حفل الافتتاح على أوبريت ” وطن وملك ” للشاعر فهد الشهراني أداء الفنانين عبدالعزيز اليامي ومعاذ الجماز، وتم تركيب على الإضاءة والصوتيات شركة AV solution بإشراف من قبل شركة اوتشي لتنظيم المؤتمرات والمعارض .

كما يشمل المهرجان عدة فقرات من أغاني وشيلات وعروض أطفال وكشكات بيع وعروض لبعض الرعاة للمهرجان، ويستمر المهرجان إلى ٢٨-١١-١٤٣٨، وتباع تذاكرا الحضور في نفس الموقع .