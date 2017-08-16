بالفيديو.. وصول جثمان الفنان عبد الحسين للكويت بطائرة أميرية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وصل جثمان الفنان عبد الحسين عبد الرضا إلى الكويت صباح اليوم الأربعاء، قادماً من العاصمة البريطانية لندن بعد أن توفي في أحد المستشفيات هناك.

ونُقل الجثمان على متن طائرة أميرية خاصة، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان بشار نجل الفنان الراحل أشار إلى أن مراسم الجنازة ستبدأ الساعة الخامسة مساء اليوم، فيما سيقام العزاء ابتداء من غدٍ (الخميس)، لافتاً إلى أن الجثمان كان قد تأخر وصوله بسبب بعض الإجراءات الرسمية الضرورية في لندن.

وتوفى الفنان عبد الحسين عبد الرضا يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 78 عاما إثر معاناة مع المرض حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات لندن.