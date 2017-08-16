إيقاف الاستقدام عن 9 مكاتب وسحب ضمان بنكي لـ 4 - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تراخيص 9 مكاتب استقدام خالفت ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وفقًا للمادة ” 48 ” من قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، كما سحبت الضمان البنكي عن 4 مكاتب أخرى لعدم الالتزام بالبنود التعاقدية مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المكاتب المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أنه إلى إيقاف نشاط الاستقدام عن تسعة مكاتب، إضافة إلى وقف جميع الخدمات المقدمة لها من الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك نتيجة لمخالفتها للمادة الثامنة والأربعين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام.