الحصيلة النهائية لخسائر حريق المنطقة التاريخية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف الدفاع المدني اليوم الحصيلة النهائية لحريق المنطقة التاريخية بمحافظة جدة، حيث تسبب الحريق في تضرر مباني تاريخية انهار منها ثلاثة بشكل كلي كما تم إخلاء ما يصل إلى ٦٠ شخص من المنطقة والمباني المجاورة لمنطقة الحريق.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ بمدني جدة تمكنت من إخلاء ما يقارب ستون شخص إلى مناطق آمنه.

وفي الوقت نفسه عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي نشب في واجهة ست بنايات تأثرت نتيجة الحريق ، كانت جميعها مؤهلة بالسكان وتقع ضمن نطاق المنطقة التاريخية.

وأضاف أن الحريق بناءا للمعلومات الأولية المتوفرة لدى المحققين اندلع في بناية مشيدة بالطوب المبني من الحجر المنقبي والطين البحري مسقوفة بالخشب مكونه من أربعه أدوار امتدت اللسنة اللهب إلى عدد مبنيين من ضمن المباني التاريخية عن طريق الرواشين الخشبية المشيدة في واجهة البنايات تعرضت تلك البنايتان في وقت لاحق للانهيار ،كما تضرر من جراء الحريق ثلاث مباني أخرى ليصل العدد إلى ( ٦ ) مباني وصلت إليها اللسنة اللهب عن طريق الرواشين.