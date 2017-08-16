القنصل الإندونيسي بجدة يزور غرفة ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة مراد علي بن صغير العروي أمس, القنصل العام الإندونيسي بجدة, محمد هيري شريف الدين, والوفد الاقتصادي المرافق له, بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع, عبد الله الجهني, وعضو مجلس الإدارة المهندس محمد تيسير الشيخ.

وفي بداية اللقاء, رحب رئيس غرفة ينبع بالقنصل الإندونيسي والوفد المرافق له، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف في مجملها لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين لخدمة اقتصاد البلدين الصديقين.

ونافش الجانبان, سبل تطوير القطاع السياحي في ينبع وفتح المجال في الاستثمار في البتروكيماويات بمدينة ينبع، وكذلك سبل زيادة التبادل التجاري وتصدير السلع مباشرة من مصانع ينبع لإندونيسيا.

من جانبه, قدم القنصل الإندونيسي شكره لغرفة ينبع على إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء، موضحاً أن حكومة بلاده تشجّع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في إندونيسيا, واستكشاف الفرص المتاحة فيها, وتوفّر لهم الاحتياجات والتسهيلات اللازمة كافة، وكذلك تشجعهم على استقدام العمالة الإندونيسية المهنية للشركات السعودية, مؤكداً سعي القنصلية لتسهيل هذه العملية .

ووجه الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال لزيارة معرض إندونيسيا التجاري الذي سيقام بمدينة بومي بإندونيسيا خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن هناك وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإندونيسيين سيزور المملكة للمشاركة في الجناح الإندونيسي بالمعرض الدولي الذي سيقام بمدينة جدة مطلع العام الميلادي القادم, مشيداً بدور المملكة العربية السعودية الريادي ومكانتها الاقتصادية الدولية.

بدوره, دعا رئيس غرفة ينبع, رجال الأعمال في المحافظة إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على ما يقدمه معرض إندونيسيا التجاري، للاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين هناك، مبيناً ما تتمتع به محافظة ينبع من مقومات وإمكانات استثمارية وميزات عالية وما توفره المملكة للمستثمرين الأجانب من مميزات وتسهيلات، منوهاً بأهمية بلورة التطلعات والاهتمامات المشتركة بين الطرفين، الأمر الذي سيفتح الباب واسعاً أمام تطوير التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات بين البلدين الصديقين.