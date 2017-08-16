صورة جديدة لـ " لوسي " بدون مكياج تٌثير استغراب جمهورها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أٌصيب جمهور الفنانة المصرية لوسي بصدمة كبيرة ، عقب نشر صورة لها بدون مكياج ، ما جعلها تبدو مختلفة والتجاعيد تملأ وجهها .

وظهرت النجمة التي اعترفت باصابتها بالشلل في فترة من الوقت، في صورة نشرها الفنان محمد ثروت عبر صفحته الشخصية على ” إنستجرام ” ، بملامح مختلفة، حيث بدت من دون ماكياج وبتجاعيد في وجهها وبملامح تقدم العمر بشكل واضح.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ولاقت استغرابهم لا سيما وان لوسي تحرص دائماً على اناقتها وظهورها بأفضل شكل في كل المناسبات.

وتعاقدت لوسي مؤخراً على مسلسل ” البيت الكبير ” وينتمي للدراما الصعيدية، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الأسابيع المقبلة ويتكون من 60 حلقة.