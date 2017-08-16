صورة جديدة لـ " لوسي " بدون مكياج تٌثير استغراب جمهورها - صحيفة صدى الالكترونية

صورة جديدة لـ ” لوسي ” بدون مكياج تٌثير استغراب جمهورها
أٌصيب جمهور الفنانة المصرية لوسي بصدمة كبيرة ، عقب نشر صورة لها بدون مكياج ، ما جعلها تبدو مختلفة والتجاعيد تملأ وجهها .
وظهرت النجمة التي اعترفت باصابتها بالشلل في فترة من الوقت، في صورة نشرها الفنان محمد ثروت عبر صفحته الشخصية على ” إنستجرام ” ، بملامح مختلفة، حيث بدت من دون ماكياج وبتجاعيد في وجهها وبملامح تقدم العمر بشكل واضح.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ولاقت استغرابهم لا سيما وان لوسي تحرص دائماً على اناقتها وظهورها بأفضل شكل في كل المناسبات.
وتعاقدت لوسي مؤخراً على مسلسل ” البيت الكبير ” وينتمي للدراما الصعيدية، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الأسابيع المقبلة ويتكون من 60 حلقة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 3 ساعات
أعوذ بالله من غصب الله
شلون ابنام اليلة
انا ع بالي س الودعاني ابشع وحده فالعالم
طلعت بوسي اخس😱
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 3 ساعات
قصدي لوسي
من الخلعة تلخبطت🤗🤗🤗
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا مارحمت الا الي جالسه على يسارها
لاتنعدي🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4810 ] نشر منذ 3 ساعات
توبي لله رب العالمين توبه نصوحه عسى الله يغفر لك ذنوبك ويتوب عليك
سلطان[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله والشكر
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديك مستوي😱
ابو باسم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
عوذا؛؛
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم سَكِنهم مِساكنهم . على قولة عادل إمام عفريته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبحها الله قبحاً على قبح ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 2 ساعتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني في الله
جئتكم اليوم احدثكم عن موضوع يعلمه الكثير ويتجاهله الاكثر موضوعي هو عن السخرية والاستهزاء بخلق الله سبحانه وتعالى كثير منا يستمتعون في جلساتهما او عن طريق تناقل الصور في الشبكة العنكبوتيه ويتلذذون بالسخرية من الاخرين، يتكلمون عن هذا وذاك المحزن والمؤلم في الامر هو ان الامر يصل في معظم الاحيان الى السخرية من اشكال الاخرين على كل من يرونه ويعلق:
“شوف انفه أو ياكبر شفايفه أو اعوذ بالله هذا لو طلع لي بالليل بموت”
استعجب كثيرا من هذه الامور وعندما اسمع مثل هذا الكلام اقول: وهل هو خلق نفسه؟ الا تعلمون انكم تسخرون من خلق الله وبأن من خلقك خلقه وانك عندما تتفوه بمثل هذه الامور لا تنتبه الا ان ما تضحك عليه هو من صنع الله تبارك وتعالى والامر هذا يتعدى الى ملامح الوجه او الجسم او لون البشرة وكل هذه نعم من الله رزقنا اياها واعطانا اياها لانه الكريم الوهاب عز وجل والله عز وجل لم يخلقك جميل لأنه يفضلك على من هم اقل جمالا منك ولكن جعل جمالنا واشكالنا مختلفة ومتفاوتة ليمتحننا وليرى مدى شكرنا وصبرنا.
حكم الاستهزاء بالناس وأوجهم وأشكالهم حرام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:-
(( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ))
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام:-
((يامن آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لاتغتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم ‘ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتّبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته))
كما قال الله سبحانه وتعالى:-
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنت على هاالكلام الطيب ، وبيض الله وجهك يا اخ طاهر ,, ماقصرت طال عمرك ..
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2133 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله الف خير اخي طاهر سليم و في ميزان حسناتك وبارك الله فيك .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16432 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير اخي طاهر سليم. والله انك صادق ومن منا اختار شكله او لونه او والده او ولده مافيه هذي. الامور الانسان فيها مسير وليس مخبير فصنع الله جميل في كل شيء