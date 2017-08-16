⁠⁠⁠⁠⁠أمانة العاصمة المقدسة تهيئ جميع المسالخ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تواصل الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها خلال هذه الأيام للإيفاء بالطلبات المتزايدة على اللحوم وقد أنهت الأمانة منذ وقت مبكر تهيئة جميع المسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة والوقوف على جاهزيتها وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية .

وأوضح مدير عام المسالخ الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي أن هناك ثلاث مسالخ كبيرة تعمل خلال هذه الأيام بالعاصمة المقدسة (مسلخين دائمين ومسلخ موسمي) تبلغ طاقاتها الاستيعابية حوالي 15.000 رأس بالساعة، وهي في أعلى درجات الجاهزية خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من ضيوف الرحمن، وتم تهيأة جميع هذه المسالخ بكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ .

وأفاد الدكتور الحتيرشي أن عدد المذبوحات خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ 12.652 رأساً من الأغنام والأبقار، منها 5010 في مسلخ مكة، و 7576 في مسلخ المعيصم، و 66 في مجزرة الأبقار، في حين تم ذبح عدد من الأغنام غير الصالحة للاستهلاك بعد أن تم الكشف البيطري عليها وتبين عدم صلاحيتها .

وأشار إلى أن إدارته تقوم بتنفيذ عدد من الجولات التفتيشية الميدانية على محلات الجزارة والملاحم بشكل مستمر، مؤكداً متابعة الأمانة المحلات بشكل دوري للتأكد من حفظ اللحوم بطرق صحية وآمنة، خاصة مع تزامن موسم الحج وفترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى وضع خطة عمل وجدول زمني لمتابعة محلات الجزارة والملاحم، من خلال فرق ميدانية تم تشكيلها خصيصاً للقيام بجولات على تلك المحلات والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

ونوه الحتيرشي بما تحظى به هذه الخدمات من اهتمام ومتابعة من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبد السلام بن سليمان مشاط، ولارتباطها بجانب مهم من جوانب الصحة العامة .