وزير الداخلية العراقي يعلق على تصريحات الوساطة مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجع وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، عن تصريحاته بشأن طلب المملكة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوسّط من أجل ” تخفيف التوتّر ” بين الرياض وطهران.

ونفى الأعرجي في بيان مقتضب نشره موقع ” السومرية نيوز ” أن تكون المملكة طلبت من العبادي الوساطة بينها وبين إيران.

يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول بالمملكة أن الرياض لم تطلب أي وساطة بأي شكل من الأشكال مع جمهورية إيران، وأن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار تماماً من الصحة، مشدداً على أن موقف المملكة ثابت برفض أي تقارب مع النظام الإيراني الذي ينشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.