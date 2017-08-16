وزير الداخلية العراقي يعلق على تصريحات الوساطة مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الداخلية العراقي يعلق على تصريحات الوساطة مع إيران
تراجع وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، عن تصريحاته بشأن طلب المملكة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوسّط من أجل ” تخفيف التوتّر ” بين الرياض وطهران.
ونفى الأعرجي في بيان مقتضب نشره موقع ” السومرية نيوز ” أن تكون المملكة طلبت من العبادي الوساطة بينها وبين إيران.
يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول بالمملكة أن الرياض لم تطلب أي وساطة بأي شكل من الأشكال مع جمهورية إيران، وأن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار تماماً من الصحة، مشدداً على أن موقف المملكة ثابت برفض أي تقارب مع النظام الإيراني الذي ينشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنكم الله يااعرجي يا ازرقي انت وطواغيت ايران ,,
,, اثرتوا البلبله ، وجت على رؤوسكم انتم ومن يبث اكاذيبكم ويزيد عليها مثل الجزيره وقنواتكم الكاذبه ,,
,, قنوات لم تؤسس على التقوى والمصداقيه ابد ,, مثل اشخاصكم القبيحه ,,
ابو باسم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 4 ساعات
اضبط لسانك مره ثانيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12260 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن كلامه فهم او حول من قبل من الجزيره والايرانيين الى انه طلب منه الوساطه
عموما توضيح هذا يعتبر طعنه للجزيره
النخيش[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 ساعات
للاسف المسئولين العراقيين مسلوبين الاراده وتسيطر ايران عليهم تحاول المملكه التعاون معهم ومساعدت بلادهم ولاكنهم مسلوبين القرار ولايمكن تجد فائده من مسئولي العراق مهما حاولت من سحبهم من السيطره الايرانيه
سلطان[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدينا بالخنبقه