" جوزة الطيب " صيدلية كاملة في منزلك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

جوزة الطيب هو نوع من أنواع التوابل العطرية و هي البذور الصغيرة التى توجد في المناطق الاستوائية في العالم، وهى مؤثرة جداً على الصحة العامة وتعتبر كنز من الصحة فضلا عن فوائدها لتعزيز الجمال.

وتحتوى جوزة الطيب على البوتاسيوم والحديد والمنغنيز والثيامين والفولات والمغنيسيوم والنحاس والفيتامينات بما في ذلك، B1، B2 وغيرها وفيما يلي أعلى 3 فوائد صحية لـ جوزة الطيب :

1- تحارب الاكتئاب والقلق: إذا كنت تعاني من القلق أو الاكتئاب، جوزة الطيب هو علاج طبيعي حيث تحتوى على مركبات ميريستيسين و إليميسين التى تقدم فوائد مهدئة ومضادة للقلق من خلال تفعيل الناقلات العصبية السيروتونين والدوبامين في الدماغ.

2 – تعزز قوة الدماغ : جوزة الطيب مفيد جدا للحفاظ على الدماغ حادة وتعزيز صحة الدماغ، حيث تحتوى على “ميريستيسين” الذى يحسن الذاكرة عن طريق تحفيز الأعصاب في الدماغ.

وعلاوة على ذلك، فإنه يمنع الانزيم الذي يساهم في مرض الزهايمر.

3 – تعالج الأرق :

إذا كان لديك صعوبة في النوم في الليل، جوزة الطيب يمكن أن تساعدك على التمتع بالنوم السليم لغناها بالمغنيسيوم، مما يساعد على الحد من التوتر العصبي.