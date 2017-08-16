مميزات ومخاطر الولادة تحت الماء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن ” الولادة تحت الماء ” يعنى خضوع المرأة لعملية الولادة فى حوض من الماء الدافئ فى المستشفى أو مركز ولادة متخصص أو فى المنزل بمساعدة الطبيب المختص.

ومن جانبه كشف الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد عن كيفية الولادة تحت الماء وأضرارها والممنوعات منها .

يقول الدكتور عمرو حسن في تصريحات لصحف محلية ، أن الولادة تحت الماء ليست جديدة ولكنها أسلوب متبع فى الولايات المتحدة من خلال وضع المرأة الحامل فى حوض سباحة مع مياه دافئة بمعدل 37 درجة ، مُشيرا إلى أنه ليس لدينا حاليًا مراكز متخصصة فى الولادة تحت الماء لأن النساء فى مصر لا يعلمن عنه شيئًا وحتى مجرد السمع لم تتقدم سيدة مرة للسؤال عن تلك التجربة، ولكنه وجود أجانب يعيشون بمصر ويرغبون فى الولادة تحت الماء شجعنا على تجهيز أماكن والتدريب عليها لبدء تعميم الفكرة.

و أشار استشارى النساء ، الى ان اهم مميزات الولادة تحت الماء ، أن تواجد السيدة الحامل فى الماء الدافئ يساعد كثيرًا على الاسترخاء وتقليل الإحساس بالألم، حيث تساعد الأنسجة على التمدد وتسهل عملية خروج الجنين بسهولة دون حدوث جروح للمرأة أو اللجوء إلى عمل فتح فى المهبل لخروج الطفل، بالإضافة إلى ذلك يفرز المخ فى حالة الاسترخاء هرمونات تقلل من الألم وتسرع عملية الولادة.

وأضاف أن ذلك يتيح للزوج النزول مع زوجته فى حوض السباحة الذى يعمل على تقديم الدعم النفسى لزوجته ويزيد من الترابط بين الأب والجنين، بالإضافة على كل ما سبق تسهل الولادة تحت الماء من حركة الأم بسهولة أكثر من حركتها على السرير وذلك يساعد أيضًا فى سهولة خروج الجنين.

و أوضح الدكتور عمرو أن أول شروط الولادة تحت الماء يجب أن تتمتع الأم والجنين بكامل الصحة دون وجود أى مشاكل أو أمراض مزمنة للأم مثل إصابتها بمرض السكر أو ضغط الدم، كما يجب أن يكون الطفل أيضًا كامل النمو وبصحة جيدة من حيث كمية المياه التى تحيط به، وقبل ما سبق أن تكون الأم مؤهلة للولادة الطبيعية ولا توجد أى مشاكل فى الحوض.

وأشار إلى أنه بالمثل لحالات الولادة الطبيعة التى يمكن ألا تتم للنهاية ويمكن فى نصف الولادة أن يحدث تدخل جراحى لإجراء ولادة قيصرية، يمكن للولادة تحت الماء إلا تتم بسهولة للنهاية ويحدث أيضًا تدخل، لذا ينصح بوجود إخصائى متخصص فى حالات الطوارئ.

وأكد الدكتور، أن هناك بعض العوامل التى تحيط بالمرأة والجنين تمنع فرص الولادة تحت الماء أهمها:

إذا كانت المرأة أصغر من 17 عاما أو أكبر من 35 عاما

وجود مضاعفات مثل تسمم الحمل أو مرض السكري

حامل فى توائم

الطفل في وضع المؤخرة

الولادة المبكرة

إذا كان الطفل كبير الحجم

وجود عدوى لدى المرأة تمنعها من الولادة تحت الماء

وأستطرد قائلا ، أن الولادة تحت الماء بالرغم من فوائدها المتعددة إلا أن هناك بعض المشكلات النادرة التى يمكن أن تحدث أثناء الولادة منها :

إذا حصلت المرأة أو الطفل على أى عدوى

يمكن أن يطفى الحبل السرى قبل أن يخرج طفلك من الماء

قد تكون درجة حرارة جسم طفلك مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا

يمكن لطفلك أن يتنفس فى ماء الحمام

يمكن أن يكون طفلك مصابا أو لا يكون قادرًا على التنفس

وأوضح الدكتور حاتم أنه يجب أن مراعاة أن تحصل الأم على هذا النوع من الولادات الجديد فى مصر فى مراكز ومستشفيات تكون مؤهلة لهذا النوع من الولادات وأن تتأكد من اتخاذها معايير عالية لضمان الحوض نظيف وصيانة جيدة، مع وجود تدابير مناسبة لمكافحة أى عدوى قد تحدث، وضرورة أن يتم ملاحظة الأم من قبل المتخصص بالشكل المطلوب مع التأكد من تناسب درجة حرارة المياه قبل النزول بها.