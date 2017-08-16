تفاصيل مثيرة في العثور على جثة مفقود " نفود الدهناء " الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

عثرت فرق البحث صباح اليوم على مفقود ” نفود الدهناء الثاني ” متوفى، نتيجة العطش، بعد أن وجدت المفقود الأول متوفى عصر أمس، حيث كانت قد علقت سيارتهما من نوع سييرا 2016 في الصحراء، واتصلوا بذويهم يطلبون النجدة والماء، ولكن انقطع الاتصال وقت ذاك.

وسارعت الجهات الأمنية وبصحبة فريق عون وفريق غوث بالبحث عنهم، فوجد الأول عصر أمس بالقرب من السيارة غرب فيضة التنهاة وقد فارق الحياة، واستمرت العمليات حتى صباح اليوم حتى عثر عضو عون الكابتن فالح العتل على المفقود الثاني.

وباشر الحادثة صباح اليوم 19 عضواً يساندون الطيران الشراعي، وقد تم وضع خطة فعّالة قبل اشتداد الحرارة، وتواصلت الجمعية مع الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

واتضح بعد الوقوف على الموقع أن الجثة الأولى تبعد عن الجثة الثانية 7 كيلو، وتبعد عن السيارة 5 كيلو، وتهيب جمعية عون بالمواطنين عدم التهاون بالصحراء وأخذ أسباب السلامة.

وبوفاة هذين الشابين بلغ عدد المتوفين هذا الصيف 9 أشخاص، وقد حذر الفلكيون في وقت سابق من خطورة المغامرة ومغبة الولوج للصحاري هذه الأيام مع اشتداد الحرارة مما قد يؤدي للهلاك.