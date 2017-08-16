تفاصيل مثيرة في العثور على جثة مفقود " نفود الدهناء " الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل مثيرة في العثور على جثة مفقود ” نفود الدهناء ” الثاني
عثرت فرق البحث صباح اليوم على مفقود ” نفود الدهناء الثاني ” متوفى، نتيجة العطش، بعد أن وجدت المفقود الأول متوفى عصر أمس، حيث كانت قد علقت سيارتهما من نوع سييرا 2016 في الصحراء، واتصلوا بذويهم يطلبون النجدة والماء، ولكن انقطع الاتصال وقت ذاك.
وسارعت الجهات الأمنية وبصحبة فريق عون وفريق غوث بالبحث عنهم، فوجد الأول عصر أمس بالقرب من السيارة غرب فيضة التنهاة وقد فارق الحياة، واستمرت العمليات حتى صباح اليوم حتى عثر عضو عون الكابتن فالح العتل على المفقود الثاني.
وباشر الحادثة صباح اليوم 19 عضواً يساندون الطيران الشراعي، وقد تم وضع خطة فعّالة قبل اشتداد الحرارة، وتواصلت الجمعية مع الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
واتضح بعد الوقوف على الموقع أن الجثة الأولى تبعد عن الجثة الثانية 7 كيلو، وتبعد عن السيارة 5 كيلو، وتهيب جمعية عون بالمواطنين عدم التهاون بالصحراء وأخذ أسباب السلامة.
وبوفاة هذين الشابين بلغ عدد المتوفين هذا الصيف 9 أشخاص، وقد حذر الفلكيون في وقت سابق من خطورة المغامرة ومغبة الولوج للصحاري هذه الأيام مع اشتداد الحرارة مما قد يؤدي للهلاك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32175 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمهم إرشادات للتائهين في الرحلات الصحراوية
لابد من تأخذ معك وجود خريطة أو بوصلة
أحتفظ بجالونين ماء شرب أحتياطى معك
الاحتفاظ ببطارية إضافية لجوالك
شاحن يعمل على الطاقة الشمسية
كشاف يعمل بالطاقة الشمسية
استخدام جهاز تحديد المواقع بالإحداثيات
ان أمكن تأخذ معك استخدام أجهزة الاتصال الفضائية الاقمار الصناعية المصرحة ( الثريا )
في حالة رؤية طائرة الدفاع المدني بالقرب منك استخدام لفت الانتباه بالمتوفر لديك كالتلويح بالملابس واستخدام المرآة لعكس ضوء الشمس أو إشعال النار للاستدلال على الموقع بواسطة الدخان
إن أول شيء يجب أن نتجنبه هو عملية الجفاف وعندما تكون في السيارة ابق فيها وإذا كنت تسير على قدميك ابحث عن مأوى أو ظل أو مكان يحميك من أشعة الشمس الحارقة
قم باصطناع غطاء للرأس أو تطوير القبعة بنشر منديل عليها للمزيد من الظل بحيث تغطي ظل راسك ومؤخرة عنقك وتحجب عنها الأشعة الحارة تجنبا لضربة الشمس
امكث مكانك في الظل طوال النهار وليكن تحركك خلال الليل وتحركك خلال الليل فقط إذا عرفت طريقك
لاتغادر السيارة مبتعدً عنها أبق بالقرب منها دائما
حاول الشرب مبكرا أو في المساء لأتشرب في أوقات الظهيرة بكثرة فقد يؤدي ذلك إلى التعرق الزائد الذي يودي إلى فقد الأملاح من الجسم راقب حركة الحيوانات والحشرات والطيور لأنها غالباً ماتتجمع بالقرب من مصادر المياه أو الأماكن الرطبة. بالنسبة للغذاء ابحث عن الأماكن المخضرة فهنالك نباتات صحراوية لديها أجزاء صالحة للأكل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 49 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم جميع
الماء أهون موجود ،، وأعز مفقود
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12260 ] نشر منذ 31 دقيقة
في مثل هذا الوقت يجب اخذ الحيطه من كل شي مهما كان صغير او كبير
مثل الماء وبعض الفواكه والبنزين ولا ينسى شاحن الجوال ولا ينسى ان يخبر اهله او اصدقاءه بوجهة سفره وخط سيره ولا ينسى ان يكون معه قداحه وكذلك كشاف قد يحتاجه في الليل لو حصل عطل في السياره او بنشر عنده كفر
المهم ان لا يترك سيارته لو تعطلت بل يجلس عندها ولا يبذل اي مجهود قد يتعبه صحيا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 8 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .
انا لله وانا اليه راجعون .