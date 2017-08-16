صحة مكة تستجيب لاستغاثة طفلة يتيمة مصابة بتليف في الدماغ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نقلت ” صحة مكة ” ، مساء أمس، الطفلة ” رؤى ” المصابة بتليف في الدماغ من مستشفى النور التخصصي بمكة، إلى مستشفى شرق جدة، بعد التنسيق مع ” صحة جدة ” ؛ مراعاةً للظروف الصحية للأم.

وتعاني الطفلة ” رؤى ” من تليف في الدماغ؛ بسبب حادث مروري تعرضت له برفقة أسرتها قبل أربعة أشهر في محافظة خليص، أسفر عن وفاة جدتها والسائق الخاص، وإصابة والدتها بستة كسور، مما تسبب في منعها من الحركة، وهو الأمر الذي جعلها تطلق نداءها لمسؤولي الصحة لنقل ابنتها ” رؤى ” من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة إلى أحد مستشفيات جدة، لتكون قريبة منها، ولتتمكن من زيارتها.

يُذكر أن الطفلة ” رؤى ” هي طفلة ” يتيمة ” منذ عامين، ولديها خمس شقيقات.