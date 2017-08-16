بالفيديو.. إصابة حارس في عراك دامي بأحد مولات جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصيب أحد حراس مول شهير في جازان، في عراك دامي بين ثلاثة شبان وحراس أمن المول، ونُقل على أثرها للمستشفى، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق بعد القبض على الجناة.

وتعود تفاصيل الحادثة التي شهدتها ساحة المطاعم في الطابق الثالث من المول، إلى دخول مجموعة من الشباب يحمل أحدهم “خنجراً ” ، حيث تمّ منعه من قِبل حرّاس المول، وبعد مشادّات كلامية بين الطرفيْن وقع العراك بينهما؛ لينتهي بتسديد طعناتٍ لأحد حرّاس الأمن؛ تمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشبان وتحويل قضيتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.