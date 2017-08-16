بالفيديو.. إصابة حارس في عراك دامي بأحد مولات جازان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إصابة حارس في عراك دامي بأحد مولات جازان
أصيب أحد حراس مول شهير في جازان، في عراك دامي بين ثلاثة شبان وحراس أمن المول، ونُقل على أثرها للمستشفى، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق بعد القبض على الجناة.
وتعود تفاصيل الحادثة التي شهدتها ساحة المطاعم في الطابق الثالث من المول، إلى دخول مجموعة من الشباب يحمل أحدهم “خنجراً ” ، حيث تمّ منعه من قِبل حرّاس المول، وبعد مشادّات كلامية بين الطرفيْن وقع العراك بينهما؛ لينتهي بتسديد طعناتٍ لأحد حرّاس الأمن؛ تمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشبان وتحويل قضيتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32175 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شر الشيطان وحزة حضوره ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12260 ] نشر منذ 59 دقيقة
ايش هالهمجيه الزايده عند هذا الاهبل داخل بخنجر للمول يعني من زينه وزين وجهه وهو حازم روجه بالخنجر هذا المفروض يحطون خنجره بذنبه ويسحبونه في الشوارع مثل عبد الكريم قاسم
سجمان[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 53 دقيقة
في عراكا داميا .. الله يخلف على اللغة العربية .. في تجر قطر يا الأخو المحرر
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5361 ] نشر منذ 8 دقائق
وش دخل الشباب المول وهو أماكن عوائل الشباب ممنوعين من دخول أماكن العوايل اتقاء لشرهم وهمجيتهم داخلين المول بسلاح وما يسمعون كلام رجال الامن وروعوا العوايل المفروض عند كل مول يصير مركز شرطة ودوريات
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكفينا شرهم .