" ضبط الطائف " : إعادة 37 ألف شخصا بدون تصاريح حج - صحيفة صدى الالكترونية

” ضبط الطائف ” : إعادة 37 ألف شخصا بدون تصاريح حج
كشفت إحصائيات مراكز الضبط الأمني بالطائف، إعادة أكثر من 36911 شخصا قادمين إلى المملكة بدون تصاريح حج.
وشدد قائد المركز الأمني بالبهيتة العميد مطلق بن سعود العتيبي، على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتي وضعت من أجل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأكد العميد ” العتيبي ” أن الجهات الأمنية كافة في مراكز الضبط الأمني بمحافظة الطائف، تواصل أعمالها الميدانية على مدار الـ 24 ساعة؛ لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكذلك لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 3 ساعات
للامانة يجب ان نشكر رجال الامن على اليقظة الكاملة وعلى أعمالها الميدانية على مدار الـ 24 ساعة لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة ان ضبط وإعادة أكثر من 36911 شخصا قادمين إلى المملكة بدون تصاريح حج خلال أيام فقط ليس بالعمل الهين وسبق لى ان اشرت الى تلك المشكلة خلال موسم الحج يحاول الالاف دخول المشاعر المقدسة بدون تصاريح حج ويسببون مشاكل جمة للحجاج ولابد من وضع عقوبات رادعة لهم من قبل سلطات المملكة