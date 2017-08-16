" ضبط الطائف " : إعادة 37 ألف شخصا بدون تصاريح حج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائيات مراكز الضبط الأمني بالطائف، إعادة أكثر من 36911 شخصا قادمين إلى المملكة بدون تصاريح حج.

وشدد قائد المركز الأمني بالبهيتة العميد مطلق بن سعود العتيبي، على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتي وضعت من أجل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد العميد ” العتيبي ” أن الجهات الأمنية كافة في مراكز الضبط الأمني بمحافظة الطائف، تواصل أعمالها الميدانية على مدار الـ 24 ساعة؛ لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكذلك لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.