 القيادة تهنئ رئيس إندونيسيا بذكرى الاستقلال - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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القيادة تهنئ رئيس إندونيسيا بذكرى الاستقلال

القيادة تهنئ رئيس إندونيسيا بذكرى الاستقلال
نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.


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