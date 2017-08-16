المملكة رفضت الوساطة العراقية للتصالح مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة رفضت الوساطة العراقية للتصالح مع إيران
كشفت مصادر مطلعة أن المملكة لم تطلب وساطة بغداد لدى إيران، وإن ما تم هو قيام قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي بعرض الوساطة لدى الجهات السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد العراقي الذي حضر إلى جدة ومعهم رسالة من إيران للتقارب والوساطة لدى المملكة، قوبل بالرفض.
وكذبت المصادر فى التصريحات القطرية التى أطلقتها قناة الجزيرة القطرية، بوجود مصالحة سعودية مع إيران، مبينةً فى الوقت نفسه أن الطلب كان عن طريق وزير الداخلية العراقي وجوبه بالرفض التام من قبل السلطات السعودية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32175 ] نشر منذ 2 ساعتين
عهدنا بحكومتنا الصدق والوفاء ، تمسكاً بتعاليم ديننا القويم ، ومن يخادع بأسم الدين فلا صداقة معه ,,
,, اما الكلاب النباحه في الجزيره وحكام القطيره ، فلا مصداقية لهم ، فكيف نصدق اهل الغدر والخيانه ؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12260 ] نشر منذ 1 ساعة
بما ان المصدر الجزيره والايرانيين فلا تصدقهم و لا تعطي تصريحاتهم اهتمام فهم كالكلاب تنبح على الفاضي
راشد بن سعد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتدنا دائماً الكذب والتلفيق من قناة الجزيرة لاجديد.
الواقع[ عدد التعليقات: 4947 ] نشر منذ 1 ساعة
ايران العدو الاول ليس فقط للسعودية بل كل بيت عربي ومع السعودية حرقوا السفارة وإعلان دعم حرب الحوثين على السعودية ودربتهم وارسلت لهم جميع انواع الصواريخ التي تستهدف السعودية وسلحة ودربة ارهابي العوامية كذلك دعمت مايسمى حزب آلات وإعلامه المعادي غير قادة القاعدة وداعش الارهابين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 1 ساعة
إيران عدو الاسلام والمسلمين
0زائر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 24 دقيقة
المصالحه تاتي بعد سحب جميع عملاء ايران و قواتها من جميع الاقطار العربيه من الخليج الي المحيط .