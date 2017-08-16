المملكة رفضت الوساطة العراقية للتصالح مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة لم تطلب وساطة بغداد لدى إيران، وإن ما تم هو قيام قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي بعرض الوساطة لدى الجهات السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد العراقي الذي حضر إلى جدة ومعهم رسالة من إيران للتقارب والوساطة لدى المملكة، قوبل بالرفض.

وكذبت المصادر فى التصريحات القطرية التى أطلقتها قناة الجزيرة القطرية، بوجود مصالحة سعودية مع إيران، مبينةً فى الوقت نفسه أن الطلب كان عن طريق وزير الداخلية العراقي وجوبه بالرفض التام من قبل السلطات السعودية.