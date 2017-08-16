ملتقى نور الهدى العاشر ينطلق بمعشوقة في الباحة غداً - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ينطلق غداً ملتقى نور الهدى الدعوى العاشر بمركز معشوقة في الباحة الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمركز لمدة خمسة أيام, وذلك في مقر المكتب.

وأوضح المشرف العام على الملتقى عبدالناصر بن دهري الغامدي أن الملتقى يأتي ضمن فعاليات التنشيط السياحي بمحافظة القرى لهذا العام بحلة جديدة ونقلة نوعية, ويسعى المكتب من خلاله إلى إقامة الدعوة إلى الله ونفع الناس بمختلف فئاتهم, لافتاً النظر إلى أن فعاليات الملتقى اليومية تبدأ من بعد صلاة العصر وحتى العاشرة مساءً .

وبين الغامدي أن الملتقى يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويشتمل على محاضرات ودورات تدريبية ومسابقات أسرية وأمسيات شعرية وبرامج ثقافية وألعاب الأطفال والعديد من الجوائز اليومية إلى جانب الدرس اليومي ” تكملة شرح أحاديث الأربعين النووية ” الذي يلقيه خالد بن سفر .