هجوم إرهابي على قوات البيشمركة شمال بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

هاجمت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، قوات البيشمركة شمال العاصمة بغداد.

وأشارت مصادر أمنية في العراق لـ”سبوتنيك”، إلى أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي هاجم نقاط لقوات البيشمركة في قضاء الطوز خورماتو شمال محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، واندلعت اشتباكات بين الطرفين، مضيفًا أن قوات البيشمركة ردت بقوة على عناصر ” داعش ” ، والاشتباكات مازالت مستمرة حتى اللحظة.

وأوضح أن عناصر ” داعش ” ترافقهم سيارات مفخخة في الهجوم، مؤكدًا أن قوات البيشمركة تمكنت من صد هجمات “داعش” في منطقتي بير أحمد والزركة، بقضاء الطوز خورماتو.

جدير بالذكر أن القوات العراقية حررت قضاء الطوز خورماتو بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي في أكتوبر 2014.