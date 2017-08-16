عصابة تُجبر متحولين جنسياً على ممارسة البغاء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرض العشرات من المتحولين جنسياً للخداع من قبل عصابة إسبانية ، حيث قامت العصابة بإستقدامهم من فنزويلا لممارسة البغاء .

وأعلنت الشرطة الأسبانية في بيان اعلامي لها ، أنّها أوقفت ” 14 شخصاً وحرّرت 24 ضحيّة كانت تكتظّ بهم شقّة سكنيّة في ظروف غير إنسانيّة “.

وبحسب البيان، كان هؤلاء الأشخاص يُجبرون على البقاء على أهبّة الاستعداد ليلاً نهاراً للاستجابة لطلبات الزبائن.

وكان أحد أذرع هذه العصابة يُشغّل الضحايا في شقّة في برشلونة، ثاني مدن إسبانيا في الشمال الشرقي، وفي شقّة أخرى في مايوركا في جزر البليار.

وكانت العصابة تعد هؤلاء الأشخاص بالعمل في ظروف جيّدة وتحقيق دخل مرتفع في إسبانيا، علماً أن بلدهم فنزويلا يُعاني من ضائقة اقتصاديّة كبيرة.

لكن أوراقهم كانت تؤخذ منهم فور وصولهم إلى إسبانيا، ويُصبحون تحت رحمة مشغّليهم.