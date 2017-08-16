الجيش اللبناني يشن قصفا عنيفا على مواقع داعش - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شن الجيش اللبناني، قصفا عنيفا على مواقع تنظيم داعش في المناطق الجردية شرقي لبنان على الحدود مع سوريا، أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “مدفعية الجيش اللبناني تقصف، وبشكل كثيف، مواقع داعش في جرود الفاكهة ورأس بعلبك”.

كما استهدف القصف العنيف “مواقع داعش في جرود القاع”، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن “أصوات القصف تسمع في بلدات البقاع الشمالي”.

وتصاعدت وتيرة قصف مواقع داعش بعد أن زيارة لقائد الجيش، جوزاف عون، لغرفة العمليات في رأس بعلبك، وفق ما قالت الوكالة الوطنية.

وتفقد عون المواقع العسكرية بالمنطقة، واجتمع بالقادة الميدانيين للعملية العسكرية في الجرود الشرقية.

يستعد الجيش لهجوم شامل على مواقع داعش على طول الحدود السورية منذ أسابيع، وحشد تعزيزات وقصف المنطقة بقذائف المدفعية والصواريخ.