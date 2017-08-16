أم ترفع دعوى لنبش قبر ابنها بعد عام من وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

أم ترفع دعوى لنبش قبر ابنها بعد عام من وفاته
رفضت محكمة بجدة دعوى مواطنة طلبت خلالها نبش قبر ابنها بعد مرور عام كامل على وفاته، مُدعيةً أنها ترغب في إعادة دفنه بموقع آخر كونه دفن في المرة الأولى دون الرجوع إليها.
أوضحت مصادر، أن المواطنة تقدمت بدعوى تطالب بتمكينها من إخراج جثة ابنها ودفنه بمعرفتها بحجة أن حفيدتها وزوجها دفناه دون الرجوع إليها، موضحة أن ابنة المتوفى أقرت في أقوالها بأن جثة والدها ظلت في ثلاجة الموتى بالمستشفى أسبوعاً كاملا بسبب امتناع جدتها المدعية استلام الجثة حتى يحضر ابنها الآخر.
وأضافت المصادر أن ابنة المتوفى تخوفت من قيام المستشفى بدفنه بالتنسيق مع البلدية مع مرور الوقت، لتقرر هي دفنه بمعرفتها وفق الإجراء المتبع نظاماً، كما قدمت صورة من تصريح دفن والدها، مبينةً أن المحكمة رفضت في النهاية طلب الأم معللةً ذلك بأنه طلب لا يقوله عاقل ولا دليل له في شرع أو نظام، خاصةً أن دفن المتوفى كان بمعرفة ابنته وزوجها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32164 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياعجوز الخير تعوذي من الشيطان وابلعي العافيه ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يجبر كسر قلبها… سنة كاملة ولازالت تفكر في الموضوع…
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحمه ويعوضها خير-لكن تغيير المكان لايقدم ولا ياخر-والام قلبها حنين اعتقد والله اعلم انها سلمت امرها لله بعد مادفنوه وهي معارضه كما ذكر -الا انهم ماتركوها في حالها طول السنه الماضيه يرددون عليها نفس الحكايه واصبحت الشغله عناد ورجعت المساله من جديد-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12249 ] نشر منذ 31 دقيقة
ما فيه داعي نبش القبر بعد سنه من دفنه