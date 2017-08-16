خفر السواحل الليبي يهدد سفينة إسبانية لإنقاذ المهاجرين - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

اعترضت قوات خفر السواحل الليبية سفينة إنقاذ في البحر المتوسط وطلبت منها الإبحار إلى طرابلس وإلا سيتم استهدافها.

ووفقا لاتصالات باللاسلكي فقد اتصلت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية مرارا بالسفينة جولفو أزورو التي تديرها منظمة “بروأكتفيا أوبن أرمز” الإنسانية الإسبانية.

وقال رجل قدم نفسه على أنه أحد أفراد خفر السواحل بليبيا باللغة الإنجليزية “إنكم تبحرون في مياهنا منذ أشهر الآن وتقومون بأنشطة تسبب مشاكل لسيادة الدولة الليبية.”

وقال مصدر إن قوات خفر السواحل الليبية طلبت من السفينة الإسبانية مغادرة المياه الليبية. وأضاف أن السفينة توجهت شمالا وتبعتها سفينة خفر السواحل.

وقالت لورا لانوزا المتحدثة باسم بروأكتفيا إن سفينة المنظمة كانت في المياه الدولية على بعد 43 كيلومترا قبالة الساحل الليبي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أن المنظمة لن توقف أنشطتها في البحر المتوسط برغم الحادث.