بالفيديو.. هاجر الحربي تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة حرق زوجها لها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت هاجر الحربي عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعرضها للتعنيف والحرق على يد زوجها لشكه في سلوكها، موضحة أن الزوج لم يستجب لتوسلاتها وأصر على ارتكاب جريمته بمساعدة صديقه.

وأكدت الحربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” أخباركم ” على قناة ” المجد “، أن زوجها خدعها لإثبات شكوكه فيها من خلال إيهامها بأنه مسافر خارج المملكة في مهمة عمل وقد يتعرض للإصابة هناك، مشيرا إلى أنه أرسل إليها صورة تفيد بتعرضه للإصابة وتنويمه بالعناية المركزة لتلقي العلاج.

وأضافت أنها تواصلت مع أحد أصدقائه وأرسلت إليه جواز سفرها وجواز أخيها لرغبتها في السفر والاطمئنان على زوجها، مؤكدة أنها فوجئت بعد أيام بحضور زوجها وتعنيفه لها بمعاونة أحد أصدقائه، طالباً منها الاعتراف بوجود علاقة بينها وبين شخص ما، ثم بدأ بتعذيبها، مشيرة إلى أنها توسلت له بأن يرسلها عند أهلها إن كان يشك بها في محاولة منها لمنعه من إشعال النيران في جسدها وقتلها حرقاً بعدما سكب البنزين عليها، لكنه أصر على فعلته وأشعل النيران.