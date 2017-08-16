بالفيديو.. هاجر الحربي تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة حرق زوجها لها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. هاجر الحربي تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة حرق زوجها لها
كشفت هاجر الحربي عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعرضها للتعنيف والحرق على يد زوجها لشكه في سلوكها، موضحة أن الزوج لم يستجب لتوسلاتها وأصر على ارتكاب جريمته بمساعدة صديقه.
وأكدت الحربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” أخباركم ” على قناة ” المجد “، أن زوجها خدعها لإثبات شكوكه فيها من خلال إيهامها بأنه مسافر خارج المملكة في مهمة عمل وقد يتعرض للإصابة هناك، مشيرا إلى أنه أرسل إليها صورة تفيد بتعرضه للإصابة وتنويمه بالعناية المركزة لتلقي العلاج.
وأضافت أنها تواصلت مع أحد أصدقائه وأرسلت إليه جواز سفرها وجواز أخيها لرغبتها في السفر والاطمئنان على زوجها، مؤكدة أنها فوجئت بعد أيام بحضور زوجها وتعنيفه لها بمعاونة أحد أصدقائه، طالباً منها الاعتراف بوجود علاقة بينها وبين شخص ما، ثم بدأ بتعذيبها، مشيرة إلى أنها توسلت له بأن يرسلها عند أهلها إن كان يشك بها في محاولة منها لمنعه من إشعال النيران في جسدها وقتلها حرقاً بعدما سكب البنزين عليها، لكنه أصر على فعلته وأشعل النيران.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32164 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 47 دقيقة
( مؤكدة أنها فوجئت بعد أيام بحضور زوجها وتعنيفه لها بمعاونة أحد أصدقائه )
وهل يفعل ذلك رجل ؟؟ !!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12249 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب مين الشخص اللي اتصل فيه وكيف اخذ الجوزات منها ؟
يبدو ان الزوج اهبل وناقص عقل لنفرض انه شك في سلوكها يعيدها الى اهلها ويا دار ما دخلك شر
لماذا يعمل لنفسه مشاكل وهو في غنى عنها لنفرض ان الزوجه توفت حرقا بسببه سيكون نصيبه الاعدام
اهل البنت لن يتركوه وهو حارق بنتهم ثم من هو الاهبل الاخر اللي ساعده في الجريمه
وكيف يدخل الاجنبي على زوجته في الغرفه ليساعده في قتلها
المفروض تستانف الحكم وتطالب بحرقه مثل بمثل ما حرقها و شوهه رقبتها وبقية جسمها
الحكم العادل هو تطبيق الحد الشرعي ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )