ترامب يرفض وصف حادثة الدهس في فيرجينيا بـ" الإرهابي " - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب يرفض وصف حادثة الدهس في فيرجينيا بـ” الإرهابي “
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف حادثة الدهس التي وقعت، السبت الماضي، في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، جنوب شرقي البلاد، بـ” العمل الإرهابي “.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ” اعتقد أن منفذ الحادث كان عارًا على نفسه، وعلى عائلته وبلاده “، مضيفا: ” يمكنك أن تطلق عليه إرهاب، أو جريمة قتل، يمكن أن تدعوه ما تشاء “، مشددًا على أن سائق السيارة ” قاتل، وما فعله كان فظيعاً، فظيعاً وغير مبررا “.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 1 ساعة
رفض الرئيس وصف حادثة الدهس بالعمل الارهابي—–واضاف يمكنك ان تطلق عليه ارهاب—-طيب اخر كلام ارهاب ولا عمل ارهابي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32164 ] نشر منذ 1 ساعة
لو اللي فعلها مدعي انه له علاقه باالإسلام حتى ولو هو فاقد من السُّكْر .. لقالوا ارهابي بنمره واستماره ..
.. ولنقلت محطاتنا التلفزيونيه المتصهينه كاالجزيره ، وأعادوا وأزادوا مااستطاعوا وكرروا البث ملا يقل عن اسبوع ، بحجة انهم مع الشعوب وحرية الشعوب وسلامتها ,,, وخذ من هاالشعارات المنافقه المرائيه لتغطية واقعهم ,,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 1 ساعة
بما أن الفاعل ليس مسلم …فلن يطلق عليه …ارهابي أو عملية أرهابية… فهو قاتل أو مجرم…
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1851 ] نشر منذ 33 دقيقة
وفقا لوجهة النظر الغربية المعتمدة سواء رسميا او في الصحافة طالما انه لايحمل سمات شرق اوسطية ولا اسم عربي وليس مسلما فهو ليس ارهابي وبناء على كلام الرئيس ترامبولين اي عمل اجرامي يمكن تفسيره ةتطويعه وايجاد الاعذار التخفيفيه في الصحافة والمحاكم لمرتكبه وللدولة التي ينتمي اليها ولو قتل عشرات من الناس ولكن اذا حمل اي من الصفات المذكوره اعلاه فهو حتما ارهابي لاجدال في ذلك واللوم سيطال اهله وبلده وكل من يمت اليه بصلة فهذا عمل ارهابي لا يمكن التساهل معه وهو كرت بلانك يمكن ابتزاز دول عده بواسطته