ترامب يرفض وصف حادثة الدهس في فيرجينيا بـ" الإرهابي " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف حادثة الدهس التي وقعت، السبت الماضي، في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، جنوب شرقي البلاد، بـ” العمل الإرهابي “.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ” اعتقد أن منفذ الحادث كان عارًا على نفسه، وعلى عائلته وبلاده “، مضيفا: ” يمكنك أن تطلق عليه إرهاب، أو جريمة قتل، يمكن أن تدعوه ما تشاء “، مشددًا على أن سائق السيارة ” قاتل، وما فعله كان فظيعاً، فظيعاً وغير مبررا “.