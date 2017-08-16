طفلة باكستانية تتعرض للاغتصاب في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت طفلة باكستانية، للاغتصاب بعد اختطافها على يد أشخاصٍ مجهولين، في حي العقيق بالطائف، أمس الثلاثاء.

وكشف خال الطفلة وتدعى سجا وتبلغ من العمر 7 سنوات، عن تفاصيل الواقعة، موضحا أنها طلبت من والدتها بضعة ريالات للنزول إلى البقالة القريبة من المنزل، إلا أنها غابت قرابة ساعة كاملة، ما جعل والدتها تشعر بالقلق وتبدأ في البحث عنها.

وأوضح أن جيران أسرة الطفلة عثروا عليها ملقاة بجوار المنزل وغائبة عن الوعي وعليها آثار نزيف، مضيفا أن والدتها سارعت إلى نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث خضعت لعملية جراحية استمرت ساعات طويلة لوقف النزيف.

وأضاف أن أحد أطباء المستشفى أبلغ أسرة الطفلة بتعرضها للاغتصاب، الذي سبب لها نزيفا أفقدها الوعي بشكل كامل وجعلها تشعر بالخوف وعدم القدرة على الكلام بعد استفاقتها.

وأكد أن الجهات الأمنية بالطائف استدعت أفراد أسرة الطفلة وجمعت أقوالهم في إطار تحركاتها لتحديد الجناة والقبض عليهم.