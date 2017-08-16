نجم برشلونة يغيب عن مواجهة ريال مدريد اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

يغيب أندريس أنيستا لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن مباراة الإياب في كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لإصابة في الفخذ.

وأعلن برشلونة أن قائده أنيستا سيغيب عن المباراة عقب عدم قدرته على التدريب مع بقية أعضاء التشكيلة قبل خوضهم لقاء الأربعاء، على استاد سانتياغو برنابيو.

ويعد غياب أنيستا، البالغ من العمر 33 عاما، ضربة قاسية لبرشلونة الذي يسعى لقلب تأخره بنتيجة 3-1.

وانضم أنيستا، الذي عاتى مشكلة الإصابات الموسم الماضي ونادراما بلغ قمة مستواه، لزميليه رافينيا الكانتارا وتوماس فيرمالين، ضمن قائمة الإصابات في نو كامب.