تدريب العاملين بالقطاع الصحي لتحسين التعامل مع مراجعي المراكز - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تحت إشراف الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع صحة الرياض، بدأت الدورة التدريبية ” تحسين التفاعل والتعامل مع مراجعي المراكز الصحية وتحسين الصورة الذهنية لديهم تِجاه المراكز الصحية “، في قاعة تدريب مركز صحي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالدرعية.

وشارك في الدورة، والتي تستمر ليومين، محاضرين عالميين تم إستقطابهم لإكساب العاملين بالمراكز المهارات اللازمة لتحسين التعامل مع مراجعي المراكز الصحية .

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات مقام الوزارة والوكالة المساعدة لتعزيز الدور الذي تقوم به مراكز الرعاية الأولية ووفقاً للمؤشرات المحددة والتي اشتملت أبرزها على زيادة رضا المراجع .