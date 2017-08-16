السيسي: ندعم جهود دول حوض النيل التنموية مع الحفاظ على مصالحنا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إن مصر ” تدعم بشكل كامل دول حوض النيل لتحقيق التنمية، مع الحفاظ على مصالح المصريين التي تعتمد بشكل أساسى على نهر النيل لتوفير المياه “.

أكد الرئيس المصري، خلال لقائه مع نظيره الرواندي بول كاغامي، أن ” قمة دول حوض النيل الأولى التى عقدت بعنتيبى يونيو الماضي تشكل البداية لحوار بناء وفعال بين قادة دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة”.

وأوضح أن مصر ” تدعم التنمية الشاملة لجميع دول حوض النيل مع الحفاظ على مصالح المصريين التي تعتمد بشكل أساسى على نهر النيل “.

وقال الرئيس الرواندى “وجود مسؤولية مشتركة بين دول حوض النيل فى الحفاظ على مياه النهر التى تمثل شريان الحياة لملايين المواطنين الذين يعتمدون عليها كمصدر أساسى للحياة”، مضيفا: ” مصر شريك محوري لرواندا في جعل الاتحاد الإفريقي أكثر فاعلية ومستقلا اقتصاديا بما يحقق الاستدامة “.