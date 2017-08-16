بالصور.. اختتام الدورة الصيفية الـ13 بعرعر لحفظة القرآن الكريم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أقامت جمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم بعرعر، مساء أمس الثلاثاء، حفلا ختاميا للدورة الصيفية المكثفة الـ 13 لتخريج حفظة كتاب الله الكريم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عواد بن سبتي العنزي ، ومشرفي الدورة ومعليمها وطلابها وعدد من أولياء الأمور.

وبدأ الحفل بتلاوة من كتاب الله الكريم، ثم ألقى المشرف على الدورة مشوح بن فرحان العنزي كلمة استعرض خلالها أهم إنجازات الدورة وما حققته من أرقام وإحصائيات متقدمة.

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات الشؤون التعليمية لعام 1438هـ.

وفي ختام الحفل كرمت الجمعية المعلمين والطلاب المشاركين والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين.