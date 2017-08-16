هيلي: لن نسمح بجعل العالم رهينة الاتفاق النووي مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، أمس الثلاثاء، ” لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية “، مضيفة ” لن نسمح لطهران بأن تجعل من العالم رهينة من أجل الاتفاق النووي “.

وأكدت هيلي أنه ” يتعين علينا مواصلة تحميل إيران مسؤولية إطلاقها للصواريخ، ودعمها للإرهاب، وتجاهلها لحقوق الإنسان، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي، علينا ألا نعتبر الصفقة النووية أكبر من أن تفشل “.

وأوضحت أن ” الكونغرس الأمريكي وافق مؤخرا بأغلبية ساحقة علي فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد جمهورية إيران الإسلامية، ووقع عليها الرئيس ترامب “.

وتابعت ” وكانت هذه الجزاءات ردًا على الدعم الإيراني الصارخ للإرهاب العالمي، وتهريب الأسلحة، وإطلاق الصواريخ الاستفزازية المزعزعة للاستقرار، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “.