الأونروا " قلقة " إزاء التهديدات الإسرائيلية بإجلاء أسرة فلسطينية من القدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا ” عن قلقها إزاء الأثر الإنساني لتهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإجلاء أسرة شماسنة من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وطالبت الوكالة سلطات الاحتلال الإسرائيلية إعادة النظر في قرارها.

وأفادت وكالة غوت في بيان أن أفراد أسرة شماسنة لاجئون منذ زمن طويل مقيمون في القدس الشرقية وهي أرض محتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومتأثرة بالتوسع الاستيطاني المستمر الذي يتناقض مع القانون الدولي ، مطالبة بالوقت نفسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإعادة النظر في قرار إجلاء الأسرة الفلسطينية.

وأبدت الأونروا القلق البالغ لتعرض لاجئي فلسطين، الذين اضطروا للنزوح عدة مرات، للإهانة الناجمة عن مثل هذا الإجلاء القسري.