الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار - صحيفة صدى الالكترونية

الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار
اغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على استقرار .
واغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 6.68 نقطة بما يعادل 0.03 % ليصل إلى 22000.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.15 نقطة أو 0.05 % إلى 2464.69 نقطة، وفقد مؤشر ناسداك المجمع 7.22 نقطة أو 0.11 % مسجلا 6333.01 نقطة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه وش سبب الاستقرار وابو خديدات يتحلف فيهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة
الكوري الشمالي يتحلف فيهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة
حالف ومطلق انه اذا سمع همسه من ترمب ان يقصفه بصاروخ
alfahd42[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة
ونقول عساه يقول ويطول
alfahd42[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة
بس ماهقيته اتوقع مع اول همبرقر يعطونه ويشبع يهون من الخطه