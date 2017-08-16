 الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار

الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار
واشنطن(صدى):

اغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على استقرار .
واغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 6.68 نقطة بما يعادل 0.03 % ليصل إلى 22000.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.15 نقطة أو 0.05 % إلى 2464.69 نقطة، وفقد مؤشر ناسداك المجمع 7.22 نقطة أو 0.11 % مسجلا 6333.01 نقطة .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة

ليه وش سبب الاستقرار وابو خديدات يتحلف فيهم

[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة

الكوري الشمالي يتحلف فيهم

[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة

حالف ومطلق انه اذا سمع همسه من ترمب ان يقصفه بصاروخ

[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة

ونقول عساه يقول ويطول

[ عدد التعليقات: 10942 ] نشر منذ 1 ساعة

بس ماهقيته اتوقع مع اول همبرقر يعطونه ويشبع يهون من الخطه

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