الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على استقرار .

واغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 6.68 نقطة بما يعادل 0.03 % ليصل إلى 22000.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.15 نقطة أو 0.05 % إلى 2464.69 نقطة، وفقد مؤشر ناسداك المجمع 7.22 نقطة أو 0.11 % مسجلا 6333.01 نقطة .