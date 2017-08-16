مرافق الداعيين الكويتيين في بوركينا فاسو يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتلهما - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

كشف الناجي الوحيد بالطاولة التي كان يجلس عليها الداعيان الكويتيان الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني، خلال الهجوم المسلح على المطعم التركي بعاصمة بوركينا فاسو ” واجادوجو “، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتلهما وآخر كلمات ردداها.

وأوضح عبدالمعز أكامبي، أن الداعيين وصلا إلى بوركينا فاسو يوم الأحد الماضي، ليذهبا بعد ذلك إلى الفندق الخاص بإقامتهما ويخرجان للذهاب سيراً على الأقدام لأداء صلاتي المغرب والعشاء في المسجد القريب من الفندق، مضيفا أن الدكتور وليد العلي حرص على إمامة المصلين خلال صلاة المغرب مع إلقاء خطبة عن فضائل القرآن الكريم.

وأكد أن الشيخ فهد الحسيني اقترح الذهاب إلى المطعم التركي وتناول العشاء فيه، موضحا أنهم وصلوا إلى المطعم بالفعل في تمام الساعة التاسعة وطلبوا تناول الكباب وبعض المشروبات، مشيرا إلى أن الشيخين انهمكا في الحديث عن الدورة العلمية التي سيقدمانها ببوركينا فاسو، قبل أن يفاجأ الجميع بسماع صوت رصاص في مدخل المطعم، ليبدأ الشيخان في ترديد الشهادتين، فيما أطلق الجناة عدداً كبيراً من الرصاص باتجاه العشرات داخل المطعم، وفروا هاربين من المكان قبل أن تحضر الشرطة.