حقيقة إلغاء التعليم إجازتي الفصلين الأول والثاني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن اتجاه وزارة التعليم إلى إلغاء إجازتي الفصلين الأول والثاني مع إبقاء إجازة الربيع، وهو النظام الذي كان معمولا به في السابق،.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة اكتفت بالإشارة إلى أن التقويم الدراسي لم يتم اعتماده حتى الآن، وستبدأ إجازة الطلاب والطالبات بحسب الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل يوم 29 شعبان المقبل.

كما أيد قادة وقائدات المدارس، الجدول الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن الجدول المتداول يناسب الفترة الزمنية لتعليم الطلاب والطالبات، وأنه يتناسب مع الأسابيع والشهور التي بموجبها يستطيع المعلمون والمعلمات إنهاء المناهج بكل يسر وسهولة، وفقا لصحيفة الحياة.

وأشاروا إلى أن الأسابيع الفاصلة بين الفصلين، التي كان يتمتع بها الطلاب والطالبات تعتبر مربكة للعملية التعليمية، كما تضمن الجدول الدراسي تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين، على ألا تقل مدة الدراسة لكل فصل عن 15 أسبوعاً، وألا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل على أسبوعين، كما تضمن تقديم موعد الاختبارات النهائية مدة لا تتجاوز أسبوعاً عند الضرورة، إذ إن الجدول شمل إجازات الطلاب والطالبات فقط، من دون ذكر الإجازات المحددة للمعلمين والمعلمات.